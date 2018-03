Ruzie binnen Utrechtse PVV over moskeeën en migranten

Jansen laat aan het AD weten geen verdere toelichting te willen geven. ,,Ik wil het verder niet opblazen. Een statement is voldoende. Ik ga er verder niet op in. Mocht ik toch gekozen worden, dan zal ik er uitgebreid op ingaan.’’

Volgens lijsttrekker Henk van Deún heeft Jansen onlangs aangegeven dat hij de standpunten van de partij niet ver genoeg vindt gaan. ,,Het gaat dan vooral over zaken als moskeeën en migranten. Hij wil dat ik bijvoorbeeld in debatten veel meer praat over de islam en veel minder over woningbouw en verkeer.’’

Quote Wij hebben hem gezegd dat als hij het niet met ons eens is, hij z’n zetel kan opgeven Henk van Deún, lijsttrekker PVV Utrecht

Maar Van Deún heeft aan Jansen te kennen gegeven de standpunten rondom de islam niet te willen aanscherpen. ,,Wij zijn geen racistische partij’’, zegt de lijsttrekker, zonder te willen ingaan op wat Jansen precies anders wilde. ,,Het gaat in de gemeentepolitiek ook over andere dingen dan de islam. Islam is ook belangrijk voor ons, maar niet meer dan we nu al doen. Wij hebben hem gezegd dat als hij het niet met ons eens is, hij z’n zetel kan opgeven.’’

Jammer

Maar dat wilde Jansen niet volgens Van Deún. ,,Rob Jansen heeft ervoor gekozen om te blijven zitten, dat is jammer voor de PVV. Het is z’n goed recht, zo staat het nu eenmaal in de Kieswet, maar het is niet echt loyaal. Ik heb tegen hem gezegd dat als hij dat echt wil, ik hem niet kan tegenhouden. Ik vind het wel jammer.’’

Van Deún heeft samen met fractievoorzitter René Dercksen in de Provinciale Staten veel moeite gehad om een ‘goede’ kandidatenlijst samen te stellen. Toen die af was, durfde de PVV-lijsttrekker zijn hand ervoor in het vuur te steken. ,,Maar toen de lijst was vastgesteld, liep het meteen al niet lekker met Jansen’’, zegt Van Deún. ,,Jansen zei te druk te zijn met zijn werk en daarom geen tijd te hebben voor campagneactiviteiten en vergaderingen.’’

‘Aap’

De Utrechtse PVV’er Jansen lag afgelopen februari al onder vuur omdat hij Donald Trump en Barack Obama ‘een heer en een aap’ heeft genoemd. Wie hij voor aap uitmaakte, liet hij in het midden.

Ook raakte Jansen betrokken bij een vermeende stalkingszaak. SP-raadslid Martijn Tonies uit Oss kwam met Jansen in discussie over de PVV-slogan ‘Utrecht weer van ons’. ,,Daarna publiceerde hij mijn telefoonnummer op Twitter’’, zei Tonies tegen het AD.

