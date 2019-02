Ruzie met Rabobank was reden voor achterlaten twee nepbommen

Puntjes op de i in vernieuwde Voorstraat in Vianen met komst nieuw straatmeu­bi­lair

15:05 In de compleet nieuw ingerichte Voorstraat in Vianen is het nu nog een kwestie van puntjes op de i zetten. Komende donderdag arriveren de nieuwe verlichtingspalen. Daar is wel een klein probleempje: Stedin kan niet meteen de oude lantaarnpalen weghalen. Dus staan voor een korte periode de moderne en vrij hoge palen wat rommelig naast de traditionele lantaarnpalen.