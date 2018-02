Ruzie om erfenis eindigt in Groenekan in bloedig drama

Een slepend conflict over een erfenis liep afgelopen zomer totaal uit de hand toen de 48-jarige Bas T. slaags raakte met zijn 79-jarige vader in diens woning aan de Voordorpsedijk in Groenekan. Het leven van de vader en zijn partner is sindsdien ‘een hel’. De vader kreeg zware psychische klachten. Hij woont inmiddels in een gesloten afdeling van een verzorgingshuis. Vanmorgen moest zoon Bas T. zich voor de rechter verantwoorden.

Alle stoppen sloegen door bij Bas T. toen hij op 29 juli zijn vader bezocht in Groenekan. Wat er precies is gebeurd is na alle politieverhoren en na de zitting van vandaag nog steeds niet helemaal duidelijk. De verdachte, die zegt uit noodweer te hebben gehandeld omdat zijn vader hem zou hebben bedreigd, én de twee slachtoffers kunnen zich niet meer goed herinneren wat er gebeurde.

Vader T. is sinds de escalatie op 29 juli geestelijk afgegleden en niet meer in staat om een verklaring te geven. De partner van T. was buiten bewustzijn en kan zich ook niet meer herinneren wat zich in die fatale minuten heeft afgespeeld.

Bebloed

De vader en zijn partner werden door de hulpdiensten bebloed en gewond aangetroffen. In de huiskamer was alles kort en klein geslagen. Huisraad lag aan scherven en stoelen lagen op z’n kop door de kamer. Vader T. moest met een kaakfractuur en schaafwonden naar het ziekenhuis worden vervoerd. Zijn partner liep een hersenschudding op en is door de verwondingen blijvend slechtziend.

De 79-jarige T., die voor het incident al licht begon te dementeren, is na het voorval met zijn zoon in snel tempo geestelijk afgetakeld. Hij voelde zich angstig en verward en was niet meer in staat de verzorging van zijn geliefde paarden aan de Voordorpsedijk voor z’n rekening te nemen. Hij belandde zelfs in gesloten opsluiting bij Altrecht.

Traumatisch

Quote Ons leven wordt sinds 29 juli gedomineerd door verdriet, zorgen, stress en angst Verklaring slachtoffers ,,Dat was een traumatische ervaring voor hem”, liet zijn partner door een advocaat vertellen. ,,Hij zit inmiddels in een gesloten afdeling van een verpleeghuis in De Bilt. Dit is geen leven voor hem. Hij leefde in de buitenlucht, reed nog paard. Zijn dochter heeft inmiddels een kleinkind gekregen. Wij zouden een dag per week gaan oppassen. Dat gaat niet meer. We hebben geen moment kunnen genieten van ons kleinkind na die verschrikkelijke gebeurtenis. Ook zijn dochter niet. Ons leven wordt sinds 29 juli gedomineerd door verdriet, zorgen, stress en angst. Ons leven is een hel.”

Zoon Bas bleef beriep zich tijdens de zitting voortdurend op zijn zwijgrecht. Op geen van de vragen van de rechters gaf hij antwoord. Uit eerdere verklaringen van T. bij de rechter-commissaris en uit verhoren van familie en bekenden valt op te maken dat Bas T., die een zwervend bestaan leidt, op 29 juli zijn deel van de erfenis van zijn vier jaar eerder overleden moeder kwam opvragen. Hij eiste een bedrag van 150.000 euro. Al jaren was er gedonder over de erfenis.

Respect

Maar T. liet via zijn raadsman weten dat hij die dag niet voor de erfenis kwam , maar ‘uit respect voor zijn moeder iets uit wilde praten’. Zijn vader zou toen in woede zijn uitgebarsten en op dat moment brak er iets bij T. Hij zou een black out hebben gekregen en uit noodweer hebben gehandeld. De advocaat van T. eiste dan ook vrijspraak.