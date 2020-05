Sadra (18) was in zijn kleine Nissan kansloos bij de frontale botsing; ‘Hij was een harde werker met een puur hart’

Vrouw (52) gooide zoutzuur in gezicht van verzorg­ster bejaarde moeder en ging vervolgens gewoon naar haar werk en uit eten

20:52 Een 52-jarige Veenendaalse vrouw die in Renswoude de huishoudelijke hulp van haar moeder verminkte door zoutzuur over haar gezicht te gooien, moet wat het Openbaar Ministerie (OM) betreft vier jaar de cel in, waarvan één jaar voorwaardelijk. Ook moet zij wat het OM betreft een schadevergoeding betalen van ruim 26.000 euro.