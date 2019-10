Salafistische moksee alFitrah bepaalt alles: 'Hoe je je baard mag dragen en hoe je je moet gedragen’

Welkom in de wereld van alFitrah, de salafistische moskee in Utrecht Overvecht. Een moskee die al kort na de opening in 2012 talk of the town was en veel moslims aan zich wist te binden. Maar vrijwel direct kwamen de verhalen. Over de gesloten cultuur van alFitrah. De rechtlijnigheid. En de strikte interpretatie van de koran.



In opdracht van de gemeente Utrecht onderzochten Ahmed Hamdi en Trees Pels van onderzoeksinstituut Verwey-Jonker het afgelopen jaar de invloed van alFitrah op moslims die in de moskee extra lessen komen volgen. ,,Jongeren tot 14 jaar gaan er 14 uur per week extra naar school’’, zegt Hamdi. ,,Ze krijgen er bijvoorbeeld les in Arabisch, over de koran en hoe je je als moslim moet gedragen. Daarnaast zijn er ook lessen voor een oudere generatie, vaak jongvolwassenen. Zoals islamitische opvoedkunde, islamitisch recht en theologie en lessen over de strikte leefregels.’’