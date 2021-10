Sam (1934-2021) was de ondernemer die Alfa Romeo groot maakte in Nederland

Frans van Seumeren na Dé Overwin­ning op Ajax: ‘De top 3 aanvallen, dat mag ik niet meer zeggen, haha’

9:46 Ajax - FC Utrecht 0-1. De onverslaanbare godenzonen verslagen. We kunnen er een dag na de wedstrijd nog geen genoeg van krijgen. Vier meer of minder bekende fans (onder wie clubeigenaar Frans van Seumeren) vertellen waar ze waren toen het doelpunt viel, over hun blijdschap na de overwinning, of het seizoen nu al geslaagd is, aan wie dit resultaat te danken is en of de FC het de top3 nu écht lastig gaat maken.