‘Samenwerking IJsselstein en Montfoort is een historische vergissing’

Volgens BB+W is de samenwerking met Montfoort een historische vergissing geweest, omdat IJsselstein vanuit de historie een andere cultuur heeft dan Montfoort. Exemplarisch daarvoor is volgens het trio dat er niet eens een fatsoenlijke ov-verbinding tussen de beide plaatsen bestaat. De drie vinden dat de samenwerking zo snel mogelijk moet worden verbroken.

Betrokkenheid

Het drietal vindt dat IJsselstein zich zelfbewust moet profileren als ‘Poort van de Lopikerwaard’ en dat er slim en innoverend gebouwd moet worden, met aandacht voor kleine huishoudens, binnen de bebouwde kom en niet in het Groene Hart. Murk: ,,Met elkaar de mouwen opstropen om het huis zowel financieel als organisatorisch weer op orde te krijgen. Vandaaruit IJsselstein als soevereine en vitale vestingstad op de kaart zetten, dat is wat ons te doen staat!’’

Eigen kracht

Ze zijn niet tegen nieuwe samenwerkingsverbanden, maar vinden dat IJsselstein daarbij wel van zijn eigen kracht uit moet gaan. Murk: ,,Nu hebben we te veel de oren laten hangen naar wat Montfoort wil.’’ Bij een nieuw samenwerkingsverband ligt de keuze voor Lopik volgens het trio het meest voor de hand. Rietveld: ,,Dat sluit veel meer aan bij de historie van IJsselstein. Bovendien past het in onze visie van IJsselstein als ‘Poort van de Lopikerwaard’.’’

Van Sijl vult lachend aan: ,,Misschien zijn we dan ook van de eeuwige discussie af of de Gerbrandytoren in IJsselstein of in Lopik staat!’’