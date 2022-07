Samira brengt Marokkaanse roots tot uiting in megagrote muurschildering in Utrecht: ‘Met vleermuizen’

Nieuwegei­ners die hennep­kweek­spul­len verkochten de cel in, miljoenen euro’s in beslag genomen

Twee 50-jarige mannen uit Nieuwegein zijn donderdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar en een geldboete van 81.000 euro voor het verkopen van spullen voor illegale hennepteelt. Dit deden zij in hun tuinbouwgroothandel in Nieuwegein. In vijf jaar tijd verdienden zij hier ongeveer 102 miljoen euro mee. Dat geld wordt in beslag genomen.

