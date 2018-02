Samuel (2) racet met 5 kilometer per uur door Utrechts ziekenhuis: 'Meer, meer, meer!'

De Utrechtse brandweer neemt geen risico's in de smalle Drie­ha­ringstraat

7 februari Groot alarm in de Drieharingstraat, dinsdagavond. Na een brandmelding rukten de hulpdiensten groots uit en werden restaurants ontruimd. Uiteindelijk viel het mee, maar is het brandrisico in een van Utrechts smalste horecastraten groter dan elders in de stad?