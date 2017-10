Sander Jansen lijsttrekker VVD Zeist

Jansen zat van 2010 tot 2015 in de gemeenteraad, en vanaf 2012 was hij fractievoorzitter. Na het vertrek van Jacqueline Verbeek-Nijhof naar de provincie Utrecht in 2015, werd hij wethouder voor Sport, Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Milieu, Economie en Werk & Inkomen. Onder zijn verantwoordelijkheid is onder meer een gebiedsvisie voor de Utrechtseweg ontwikkeld, zal de fietstunnel in Den Dolder in december 2017 worden gerealiseerd en is er een plan om fors te investeren in de kwaliteit van de sportaccommodaties in Zeist.