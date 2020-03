Sandra bleef Sandra: een dag voor haar dood stak ze een middelvinger op naar haar man Gertjan

Haar man Gertjan en zoon Jeremy waren er op voorbereid als ze met Sandra naar een evenement gingen. Bij een feest op een camping of openbaar festival op een dorpsplein spurtte Sandra op haar hakken naar de podiumwagen en ritselde met haar vlotte babbel en charmante lach de microfoon. Even later bracht ze speciaal voor haar ‘mannen’ het nummer Trots op jou van volkszanger Wesley Bronkhorst ten gehore. Het publiek vond het fantastisch. Het was niet geheel zuiver, maar daar ging het niet om. Sandra had lak aan meningen van anderen. Zonder schaamte trad ze op voor honderden mensen.