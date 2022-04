Sarah (37) laat mensen met dementie weer meedoen in de samenleving: ‘Laat ze niet aan de zijlijn staan’

Toen zijn vrouw en kinderen hem egoïst noemden, ging bij verslaafde Harry knop om: ‘Nu help ik mensen’

Dakloos, verslaafd en verlamd was hij. Nu helpt hij zélf mensen in een uitzichtloze situatie. Dit is het indrukwekkende levensverhaal van Harry Troost (52). ,,Mijn eigen verleden is een grote wijze levensles geweest. Ik heb nergens spijt van, maar wel geleerd.”

