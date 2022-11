Schaatsen bij Down Under straks op een iets dunner laagje ijs: ‘Dat scheelt energie’

Schaatsen op een iets dunner laagje ijs. Dat kan deze winter bij Down Under in Nieuwegein. Vanaf 3 december kunnen schaatsliefhebbers en bedrijven voor hun uitjes terecht op de 200 vierkante meter grote ijsvloer.

,,We gaan zorgen voor heel veel schaatsplezier en gezelligheid. Kom dus alleen, met je gezin, je klas, al je collega’s of het hele bedrijf. Dan maken we er een feestje van”, aldus Patrick van den Brink van Brothers Horeca Groep, waar Down Under onderdeel van is.

Ze waren het vorig jaar ook al van plan, maar toen was corona spelbreker. Dit jaar leek de energiecrisis roet in het eten te gooien. ,,We hebben besloten om het toch te gaan doen”, zegt Van den Brink.

Dunner maar spiegelglad

Echte kunstijsbaankenners zal het opvallen dat de ijslaag iets dunner is dan bij de meeste ijsbanen. ,,We hebben gekeken naar een zo duurzaam mogelijke uitvoering van de baan. Samen met de specialisten zijn we tot de oplossing gekomen de ijslaag iets dunner te maken dan gebruikelijk. Dat scheelt energie”, licht Patrick van de Brink toe. Ondanks de dunnere ijslaag garanderen ze bij Down Under een spiegelglad resultaat voor glijplezier.

Down Under is niet de enige pop-up ijsbaan in onze regio. In Zeist wordt op het marktplein de grootste pop-up ijsvloer aangelegd van de provincie. De Zeister ijsbaan is maar liefst 600 vierkante meter groot.

In Houten en Wijk bij Duurstede komen zeer waarschijnlijk ook tijdelijke ijspistes te liggen. In Wijk bij Duurstede is het eigenlijk geen echte ijspiste, want daar wordt op plastic geschaatst.

Maarssen on Ice zou dit jaar na drie jaar afwezigheid weer terugkeren, maar de organisatie heeft besloten om er er toch van af te zien. De hoge energieprijzen maakten het onmogelijk om een rendabele exploitatie rond te krijgen.

