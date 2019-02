Schaatspret of een lentezonnetje... zoek de verschillen

Moordenaar Sybine Jansons zit nog minstens twee jaar vast aan tbs

16:25 De tbs-maatregel van Martin C. is opnieuw met twee jaar verlengd. Dat heeft de rechtbank in Utrecht besloten. De moordenaar van Sybine Jansons uit Maarn en zijn advocaat Hans Anker pleitten twee weken geleden voor verlenging van de terbeschikkingstelling met een jaar. Maar hier ziet de rechtbank niets in, vanwege het gebrek aan vorderingen in de behandeling van zedendelinquent C.