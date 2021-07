Schade noodweer Leersum geschat op 7,3 miljoen

Ineens was er die fluittoon: nog geen dertig seconden later is Leersum een oorlogsgebied

Valwind

Leersum werd op 18 juni getroffen door een zogenoemde valwind. Zo’n wind komt incidenteel voor in de zomer en ontstaat doordat de lucht door zeer zware regenval in een bui sterk afkoelt. De koude lucht valt vervolgens op het aardoppervlak en dat zorgt voor zeer zware windstoten. Er raakten door het noodweer negen mensen gewond, van wie twee korte tijd naar het ziekenhuis moesten. Er waaiden veel bomen om en meerdere huizen raakten voorlopig onbewoonbaar. In totaal is er in Leersum naar schatting 7,3 miljoen euro verzekerde schade veroorzaakt. Ook delen van de bossen bij Leersum werden compleet weggevaagd door de valwind.