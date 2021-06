Schade van noodweer in Leersum loopt in de tonnen, meldingen lopen nog steeds binnen

Klant Olivier (70) blikt terug op Utrechtse tippelzone, die bijna gaat sluiten: ‘Niet elke bezoeker is viezerik’

21 juni Per 1 juli sluit de tippelzone aan de Utrechtse Europalaan voorgoed. Olivier (70) is bezoeker van het eerste uur en blikt terug op de tijd dat de zone lang was en vrouwen zich in grote aantallen aanboden. Oók aan perverse mannen die misbruik maakten van kwetsbare vrouwen. Maar, zegt Olivier: ,,Het is niet juist om elke bezoeker van een tippelzone voor viezerik uit te maken.”