Schalkwijker Van Schip naar Roompot-Nederlandse Loterij

Van Schip, die dit voorjaar op indrukwekkende wijze de Ronde van Drenthe op zijn naam schreef en onlangs nog een rit kaapte in een etappekoers in Tsjechie, is blij met de overgang naar de profs. ,,Na twee seizoenen bij Delta Cycling is het nu tijd om de volgende stap in mijn carrière te gaan waarmaken. Het is natuurlijk een droom om betaald te krijgen voor iets wat je het leukste vindt om te doen. Roompot is een mooie stap. Ik heb er heel veel zin in," aldus een tevreden Van Schip op de website van Delta Cycling Rotterdam.