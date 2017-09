Scheidend burgemeester Veenendaal: ‘Ze hebben het hier goed voor elkaar’

Kolff was wethouder voor de VVD in Nieuwegein toen hij in 2012 solliciteerde naar zijn eerste burgemeesterspost. Hij was toen al diverse keren in Veenendaal geweest. ,,Het bestaande beeld van een wat stugge omgeving bleek in de praktijk positiever. De mensen zijn hartelijk, hebben een ondernemende geest en het arbeidsethos zit er echt in. Veenendalers zijn verder bovengemiddeld bescheiden en stralen weinig trots uit. Onterecht, want ze hebben het hier heel goed voor elkaar.’’

Kolff was met zijn 35 jaar een jonge burgemeester, en de eerste van een niet-christelijke partij. Al is hij hervormd gedoopt, maar naar eigen zeggen niet belijdend. ,,Dat gaf de mogelijkheid om overal te komen, in alle kerken en moskeeën. Omdat ik niet van één stroming ben, is het nooit een issue geweest. Veel Veenendalers weten niet eens van welke partij ik ben. Dat is het mooiste compliment, want ik wil de burgemeester van iedereen zijn.’’

Volledig scherm Kolff was de eerste Veenendaalse burgemeester van een niet-christelijke partij. ,,Dat gaf de mogelijkheid om overal te komen.’’ Zoals hier in 2015, tijdens een bezoek aan moskee Nasser na de aanslag op Charlie Hebdo in Parijs. © Raphaël Drent

Conflicten

Kolff werkte eerder als notaris en bemiddelde weleens in zijn partij. Met een kwinkslag: ,,Er zijn nog weleens conflicten. Door toeval ben ik wethouder geworden, maar ik ontdekte toen dat het nog beter bij me past om burgemeester te zijn.’’

Quote Als burgemeester ben je van iedereen, maar niet wanneer je gekozen wordt; dan ben je politicus Wouter Kolff

Bemiddelen kan een burgemeester echter alleen als hij benoemd is en niet gekozen, vindt Kolff. ,,Juist in een gepolariseerde samenleving zijn neutrale personen die bruggen bouwen belangrijk. Als burgemeester ben je van iedereen, maar niet wanneer je gekozen wordt; dan ben je politicus. Het past gewoon niet in ons stelsel. Nederland is geen land van lokale Trumps.’’

De vijf jaar in Veenendaal hebben hem geduldiger gemaakt. ,,Al kan dat ook door de leeftijd komen. Toen ik begon, wilde ik zaken gisteren geregeld hebben, maar ik heb geleerd om meer op mijn handen te zitten.’’

Volledig scherm Sinterklaas 2016. © AD

FoodValley

Kolff werd landelijk bekend door het kort geding dat hij aanspande om een veroordeelde pedofiel te weren uit de buurt van scholen en speeltuinen. Trots is hij op de ontwikkeling van Regio FoodValley. Maar slechte tijden waren er ook. Zoals de bestuurscrisis eind 2016, toen hij na het aftreden van alle wethouders in zijn eentje het college van B en W vormde. ,,Ik liep toen niet fluitend door het gemeentehuis.’’