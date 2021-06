Schelden met kanker moet digitaal en rond het voetbalveld verdwijnen door nieuwe actie KWF

Joshua (21) werkte als au pair in Rome: ‘Ik wist niet veel van hen, maar ineens stond ik met hen te huggen’

27 juni Passen op andermans kinderen. In ‘de eeuwige stad’: Rome. Utrechter Joshua (21) maakt in het BNNVara-programma ‘Au Pairs’ korte metten met het cliché dat het louter een meidenjob is. ,,Ik wil later graag vier kinderen, dus dit was dé manier om alvast te testen hoe het is om 24/7 voor kinderen te zorgen.”