Schietende pizzakoerier de cel in voor wapenbezit

In mei van dit jaar deed de politie een huiszoeking in A.’s woning in een flat aan de Dommeringdreef. Dat werd gedaan omdat een anonieme tip was binnengekomen over A.’s betrokkenheid bij de liquidatie van Ranko Skekic. Die werd op klaarlichte dag in juni 2016 voor zijn woning aan de Kretadreef doodgeschoten. De recherche luisterde A.’s telefoon af en besloot tot huiszoeking.