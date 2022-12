Schietpartij bij Julianapark gezien als moordaanslag, schutter (18) en vader vervolgd: ‘Hij vuurde 13 keer’

Gewonde (28) bij schietpar­tij in Utrechtse park werd zelf in de boeien geslagen: ‘Het was erg chaotisch’

Het slachtoffer van de schietpartij in de buurt van het Utrechtse Julianapark dinsdagavond is korte tijd in de boeien geslagen. Beelden daarvan verschenen vlak na het schietincident. De 28-jarige man uit Utrecht werd aangehouden, omdat de situatie aldus de politie ‘chaotisch was en veel mensen alle kanten uitrenden’.

