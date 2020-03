Schietpartij in Utrecht: twee gewonden, vier aanhoudingen na klopjacht

Politiek Zeist: ‘Laat burger autoloze zondag zelf organise­ren’

10 maart De Zeister politiek vindt het geen taak van de gemeente om een vrijwillige autoloze zondag in te voeren. NieuwDemocratischZeist had daarvoor een motie ingediend. De partij had bedacht om vier keer per jaar op vrijwillige basis een autoloze zondag te houden.