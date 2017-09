Schilder ontwikkelt passie voor molens: 'de camera gaat altijd mee'

,,De wipwatermolens zijn favoriet, daar zit lekker veel houtwerk aan. In de ochtend maak ik de meeste foto's. De zon die opkomt, de nevelslierten boven de poldersloten. Omdat je hoog zit, bekijk je alles vanuit een ander perspectief. Het is geweldig om boven de mist te zitten. Bedenk je eens de stilte die er heerst. Met af en toe een kwakende eend. Dat is toch onbeschrijfelijk mooi!’’



De liefde voor het schilderwerk aan de molens heeft Van Schaik ertoe gezet een molenaarsdiploma te halen. ,,Op de molen van Cabauw volg ik een opleiding tot vrijwillig molenaar. Ik moet nog ruim een jaar. Boven in de molen is het weer goed te volgen. Je ziet onweer of regen van verre aankomen. Als schilder ben ik continu alert op regen en als molenaar in opleiding let ik voortdurend op de wind. En als ‘molenschilder’ is het handig dat ik de molenaarsopleiding volg, want ik mag nu tijdens het schilderwerk zelf de molen kruien en een volgende wiek voorzetten om te schuren en schilderen.’’