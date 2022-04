Schilderen met licht in tentoonstelling ‘Seeing The Unseen’: slechtzienden maken foto's met zaklampjes

EVEN VRAGEN AANSlechtziende en blinde jongeren die hun eigen fotoserie maken? Het bestaat. Komende woensdag is de opening van de tentoonstelling Seeing The Unseen in Stadsschouwburg Utrecht. Initiatiefneemster Anja Ligtenberg licht het bijzondere project toe.

Slechtzienden en blinden die een eigen fotoserie maken. Dat kan toch helemaal niet?

,,Jawel hoor. Het gaat wel via de techniek die wij gebruiken: schilderen met licht. Dat is een methode waar blinden en slechtzienden mee kunnen fotograferen.”

Hoe werkt dat?

,,Je werkt in een groepje, maar hebt één regisseur. Hij beschrijft wat hij wil aan de rest. Vervolgens maak je het compleet donker en ga je je onderwerp belichten met zaklampjes. Alles wat je verlicht, komt op de foto. Alles wat je niet verlicht, blijft in het donker en komt niet op de foto.”

Oké, maar de makers kunnen het resultaat helemaal niet aanschouwen.

,,Ook daarvoor hebben we iets bedacht. Een ziende beschrijft hoe de foto eruitziet. Aan de hand van de beschrijving kan de blinde in zijn hoofd zien of het is wat hij bedacht heeft. Soms klopt dat in één keer en soms niet. Dan doe je het nog een keer, net zolang tot hij tevreden is.”

Aha, geinig. En hoe werkt het dan voor de zienden?

,,Precies hetzelfde. Zij zien ook niks omdat het donker is. Hierdoor komt een gelijkwaardige samenwerking tot stand. Je gebruikt veel meer andere zintuigen.”

Hoe is dit ontstaan?

,,De techniek is ontwikkeld in New York. Ik woonde toen daar en was lid van het collectief dat het bedacht heeft. Vervolgens heb ik de techniek hier in Nederland geïntroduceerd.”

Waar en wanneer is de expositie te zien?

,,Op 20 april is de opening van de tentoonstelling in Stadsschouwburg Utrecht. Dan vertellen de regisseurs aan de bezoekers hun verhaal. Na de opening hangt de tekst in braille onder de fotoserie en het verhaal is ook via een QR-code te beluisteren.”

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.