Schilderijtje Dolf Zwerver mysterieus verdwenen uit Stadskantoor Utrecht

Die ruimte waar het schilderij hing, is niet toegankelijk voor publiek. Vorige week kwam de vermissing van het kunstwerk met een afmeting van 25 bij 30 centimeter aan het licht. De ambtenaren op het Stadskantoor kregen via intranet een bericht over de vermissing. Daarin werd gevraag of iemand het schilderij misschien elders heeft gezien. ‘Als jij weet waar het nu is, dan krijg je een leuk vinderspresentje’, staat erbij.

Cameratoezicht

In het Stadskantoor lopen beveiligers en is cameratoezicht, zo laat een woordvoerder van de gemeente weten. Maar dat toezicht is vooral gericht op de open publieksafdelingen. Op de zevende etage, waar het schilderij hing, hebben ambtenaren met een pasje toegang. ,,We gaan bekijken of er extra beveiliging komt”, zegt de woordvoerder.



Het is volgens de woordvoerder niet de eerste keer dat er kunst uit het stadhuis is gestolen, maar wanneer dat eerder gebeurde kan hij niet aangeven. In de hal van het oude stadhuis hang ook veel kunst. Op de eerste etage hangt ook een schilderijtje van Dolf Zwerver. Maar daar is continu een portier aanwezig en is cameratoezicht, laat de gemeentewoordvoerder weten.

Waarde

De gemeente wil om veiligheidsredenen de waarde en de titel van het schilderij niet noemen. Maar volgens Claudia Juffermans van Galerie Juffermans, heeft het schilderijtje een waarde van ongeveer 3500 euro.

Juffermans geldt als kenner van het werk van deze Utrechtse kunstenaar die in 2010 overleed en was aangesloten bij het Genootschap Kunstliefde. Het werk van Zwerver wordt gekenmerkt door dromerige, bespiegelende schilderijen. Doolhoven, bossen en tuinen vormen er een terugkerend decor. Zijn bekendste werk is Groot Drieluik Sanssouci. Het werk van Zwerver is onder meer te zien in het Centraal Museum in Utrecht en het Rijksmuseum in Amsterdam. Dichter Ingmar Heytze gebruikte het werk van Zwerver als omslag voor zijn bundels. Zwerver ligt begraven op begraafplaats Soestbergen in Utrecht.