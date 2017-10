Schiphol Taxi schiet Magreb'90 financieel te hulp

Directeur Khamis el Bouakili van Schiphol Taxi benadrukt dat hij niet van plan is om de totale belastingschuld in zijn eentje te gaan betalen. ,,Ik ben bereid mee te helpen en na te denken over oplossingen als de club bij mij komt. Een kleiner bedrag is bespreekbaar, maar ik ga geen tonnen betalen.'' Hoeveel hij dan wel wil betalen, wil en kan hij niet zeggen. Enkele tienduizenden euro's? ,,Misschien, dat zullen we dan eerst moeten bespreken.''



Voorzitter Tino Klein van Magreb ’90 bevestigt dat er een sponsorovereenkomst is met Schiphol Taxi. Over de hoogte van de sponsordeal willen zowel Klein als El Bouakili niets kwijt. Directeur Khamis el Bouakili van Schiphol Taxi ziet de sponsoring van Magreb'90 als een sociaal maatschappelijk project. ,,Taxi Schiphol sponsort wel meer maatschappelijke projecten. Magreb is door wanbeleid in het verleden in de financiële problemen geraakt. Ik wil ze helpen, zodat ze kunnen blijven voetballen.''