Schok om filmpje van jongen die bijna wordt aangereden door trein: ‘Onacceptabel en levensgevaarlijk’

column De burgemees­ter is een veredelde klerk

13 november Een bebaarde, beknotte jongeman met een saaie, oer-Nederlandse naam voorzag de nieuwe burgemeester -haar naam was hij ‘een beetje vergeten’- alvast van advies. Sharon Dijksma (‘o ja, Sharon Dijksma’) moest ervoor zorgen dat alle auto’s nu écht uit de stad worden geweerd. En ze moest in Lombok komen wonen want ‘daar is wat meer cultuur dan alleen maar saaie Nederlanders’