Schokkende beelden: ‘gestoorde’ wolf richt slachting aan in Culemborgse schaapskudde

Vier maanden celstraf voor Bilthoven­se winkeldief: ‘Ik sla je verrot, ik besmet je met corona’

11:53 Een 54-jarige man uit Bilthoven moet zeventien weken de cel in voor winkeldiefstal in de Albert Heijn in Den Dolder. Ook dreigde hij met geweld winkelpersoneel met corona te besmetten. De man moet tevens dertig dagen celstraf uitzitten voor eerdere winkeldiefstallen. Dat heeft de politierechter vandaag besloten.