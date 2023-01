Scholieren over de middelbare school: ‘Luister vooral naar je gevoel’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Lucas Karelsen (15)

Woont in Soest, zit daar op het Griftland College, havo 4

Waarom deze opleiding?

Het is niet ver fietsen is vanaf mijn huis en veel mensen die ik ken gingen daar ook naartoe. Ook ziet de school er vanbinnen heel leuk uit.

Wat verraste je het meest?

Dat de lokalen zo makkelijk te vinden waren. En dat terwijl de school juist best groot is. De lokalen staan haast onder elkaar dus als je lokaal 1 hebt zit daarboven 101. Het nadeel vind ik dat je in de bovenbouw heel lange dagen hebt. Vaak tot half 5, dat vind ik persoonlijk te lang.

Wat wil je meegeven aan toekomstige leerlingen?

In de toekomst moet je even goed kijken naar de hulp die de school biedt en ook kijken of je de school zelf ook wat vindt. Tijdens de open dagen lopen vaak leerlingen rond; vraag vooral ook naar hun ervaring wat betreft de school en bedenk dan of de school wel bij jou past.

Dit verhaal is onderdeel van onze bijlage Schoolkeuze 2023/2024 en is mede mogelijk gemaakt door de jaarlijkse VO Gids. Bekijk hier alle scholen uit de regio Utrecht.

Nikita Gulpen (17)

Woont in Houten, zit op de Donnerschool (vmbo 4 tl, speciaal onderwijs) in De Glind

Waarom koos je deze opleiding?

Omdat ik graag de jeugdzorg in wil. Na deze vmbo kan ik de opleiding maatschappelijke zorg en sociale hulpverlening (niveau 4) op het ROC doen. Het ROC ligt mij, omdat je daar veel begeleiding krijgt.

Wat verraste je het meest aan de opleiding?

Dat de opleiding zo nieuw is. Ze hadden veel takken, maar die hadden ze ineens niet meer.

Wat wil je meegeven aan toekomstige leerlingen?

Verdiep je in een opleiding. Kijk goed naar de kleine verschillen in opleidingen, en waaróm je iets wilt doen. Mensen wassen is weer heel wat anders bijvoorbeeld, dan de welzijnskant.

Volledig scherm Nikita Gulpen © -

Cas van Dillen (12)

Woont in Soesterberg, zit op het Christelijk Lyceum Zeist, havo/vwo tweetalig, brugklas 1

Waarom koos je deze school/opleiding?

Tweetalig onderwijs heel mij leuk en dit is de enige school in de omgeving die dat aanbiedt. Toen uiteindelijk de sfeer ook goed voelde tijdens een rondleiding was ik verkocht.

Wat verraste je het meest aan de opleiding?

Ik was erg verrast over hoeveel je in het Engels krijgt. En ik ben ook verbaasd hoe snel je het leert.

Wat wil je meegeven aan toekomstige leerlingen?

Luister vooral naar je gevoel, je voelt vanzelf als je in de school loopt of je jezelf daar straks ook ziet rondlopen, tenminste dat was bij mij heel duidelijk.

Volledig scherm Cas van Dillen © -

Sarah Lagerweij (14)

Woont in Varsseveld, zit op Schaersvoorde Stationsplein (vmbo 3) in Aalten

Waarom koos je deze opleiding?

Omdat het er erg leuk uit zag. En mijn moeder heeft ook op deze school gezeten en die heeft het naar haar zin gehad. Daarom vertrouwde ik het dus nog extra veel.

Wat verraste je het meest?

De manier van lesgeven. Hiervoor zat ik namelijk op een andere school waar niet goed werd uitgelegd. Hier haal ik betere cijfers omdat ze hier dus beter uitleggen.

Wat wil je meegeven aan toekomstige leerlingen?

Als ze overwegen naar deze school te gaan: er zijn enthousiaste leraren, en leuke profielen om uit te kiezen. Kijk bij het zoeken naar een passende school vooral ook of er leuke activiteiten zijn!

Volledig scherm Sarah Lagerweij © --

Milan Berkelder (15)

Woont in Zutphen, zit daar op het Kompaan College (Mavo XL, klas 4)

Waarom deze opleiding?

Mavo XL was een nieuwe opleiding, anders dan de reguliere mavo. We zouden meer praktijk krijgen door bedrijven te bezoeken, projecten te doen en stages te lopen. Dat leek me leuker dan alleen de theoretische mavo.

Wat verraste je het meest?

Helaas hebben ze mij niet kunnen verrassen. De opleiding is niet geworden wat ik hoopte... In mijn eerste leerjaar begon ook nog eens corona en dat liep door tot en met mijn derde jaar. Een flinke tegenvaller.

Wat wil je meegeven aan toekomstige leerlingen?

Wij waren de eerste lichting op XL, dus ik ga ervan uit dat de school het onderwijs steeds verbetert. Ik zal daarom alsnog aanraden om voor mavo XL te kiezen en niet voor de reguliere mavo. Tenminste, als je graag praktisch werkt. Volg de lessen, maak je huiswerk, dan is de opleiding prima te doorlopen.

Volledig scherm Milan Berkelder © --