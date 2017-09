School in Bilthoven krijgt titel 'Fairtrade'

Jasmin (15) was een van de deelnemers van dit project. ,,We moesten fairtradeproducten inkopen om winst te maken. Daarmee leer je hoe je moet verkopen. We wilden dat met goede producten doen.’’ Merel (15) vult aan: ,,We moesten ook een ondernemingsplan maken, met de prijzen van de producten, hoeveel producten we wilden verkopen en hoeveel geld we wilden hebben. Maar ook reclame en een begroting maken en de administratie bijhouden.’’



De werkers verkochten de producten aan andere werkers en docenten van de school. Justine (15): ,,Met vier personen had je een kraampje. We hadden flyers door de hele school gehangen. De loopbrug was volgeplakt met posters.’’ Het fairtradeproduct waar zij voor gekozen had was een versterker voor een mobiele telefoon. ,,Die kun je aan je sleutelhanger hangen. Hij is met de hand gemaakt. Ik vind het belangrijk dat die mensen er een eerlijke prijs voor krijgen.’’