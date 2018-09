Schooljuf van Sneijder: Wes blijft altijd een kind van Ondiep

In de klas van juf Bianca Lodder (53) hangt een ingelijst en gesigneerd Oranjeshirt van Wesley Sneijder prominent naast het schoolbord. De kinderen in groep 1 en 2, die Lodder les geeft, zijn te jong om de grote successen van Wesley Sneijder bewust meegemaakt te hebben. ,,Maak je geen zorgen’’, zegt Lodder, ook geboren en getogen in volksbuurt Ondiep. ,,Ik zorg er wel voor dat ze weten wie Wesley Sneijder was én is.



Ruim 25 jaar geleden is het alweer dat Bianca Lodder ‘kleine Wes’ in groep 4 van de Boemerang aan de Amandelstraat had. Maar de herinneringen en de genegenheid zijn nog altijd springlevend. Als Lodder met haar karakteristieke hese stem vertelt over Wesley, dan gaan haar ogen automatisch twinkelen en krullen haar mondhoeken naar boven.