Schoonzoon hoofdverdachte in zaak rond gedode Soraya in Overvecht

De advocaat van schoonzoon Patrice C. richtte zijn pijlen op de andere schoonzoon, Kevin N. ,,Mijn cliënt is jarenlang geterroriseerd en met de dood bedreigd’’, wees hij naar N. Uit de informatie uit het dossier dat het Openbaar Ministerie op de zitting ter sprake bracht, blijkt dat zeer waarschijnlijk sporen van N. op de keel van de overleden vrouw zijn gevonden. Op videofragmenten is volgens de officier van justitie ook de gewelddadigheid van de verdachte te zien. Ze noemde het ‘levensgevaarlijk’ hem voorlopig op vrije voeten te stellen in afwachting van het vervolg van de rechtszaak.



N. reageerde zeer verbolgen over de beschuldigingen aan zijn adres. Hij vindt het onterecht als hoofddader te worden afgeschilderd. Zijn advocaat zegt dat hij zijn verantwoordelijkheid wil nemen als aangetoond wordt dat de vrouw als gevolg van geweld is overleden.