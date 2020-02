Schoten in Utrechtse wijk Overvecht bij aanhouding mogelijke ontvoerders

Vandaag in Utrecht kun je darten met senioren

7:07 Na drie jaar niet op de planken te hebben gestaan, is stand-upcomedian Anuar vanavond terug met zijn nieuwe show Eerlijk in Stadsschouwburg Utrecht. Anuar weet met zijn stand-upcomedy een zaal ongegeneerd aan het lachen te krijgen. Hij heeft als eerste Nederlandse comedian de voorpagina van The New York Times gehaald en het prestigieuze Cameretten Festival gewonnen. De show is vanavond van 20.30 uur tot 22.00 uur. De laatste tickets zijn te koop via de website.