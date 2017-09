Schrijfster en scholieren schrijven samen een boek in Driebergen

Column Kop in het zand en bidden voor een nazomer

6:51 Dit zijn de dagen waarop je het onvermijdelijke nog even hoopt uit te stellen. De eerste najaarsstorm wordt al aangekondigd - windkracht 10 op je dak, daar gaan we weer. Voor je het weet verkleuren de waarschuwingen van het KNMI in de schakeringen van de vallende bladeren. En dan draaien de fuckers straks ook de klok een uur achteruit, waardoor we tot maart niet alleen in de Hollandse miezer, maar ook in het donker zitten.