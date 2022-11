Schrijver Arthur Japin (van De zwarte met het witte hart) ‘verrast’ met onderscheiding: ‘Ik wist het’

Update 15-jarige jongen neergesto­ken in Utrecht, politie zoekt verdachte op zwarte damesfiets

Een 15-jarige jongen is dinsdagochtend neergestoken op de Zambesidreef in de wijk Overvecht in Utrecht. De politie is op zoek naar de verdachte, die ervandoor ging op een zwarte damesfiets.

