'Schutter liquidatie broer kroongetuige zou nog een misdrijf voor groep Taghi plegen'

Op 29 januari 2018 werd Reduan B. in het kantoor van zijn eigen bedrijf in Amsterdam-Noord doodgeschoten. De liquidatie kwam enkele dagen nadat bekend was geworden dat zijn broer Nabil B. uit Utrecht een reeks aan belastende verklaringen had afgelegd over Ridouan Taghi en Saïd Razzouki. Twee dagen na de schokkende liquidatie werd S. aangehouden in zijn woning in Hilversum. In de vluchtauto die hij had gebruikt, had de politie zijn dna-materiaal gevonden.