Scooterrijder die FC Utrecht-speler Leeuwin aanreed moet vier weken cel in

Video & Update Bestuurder kraanwagen overlijdt nadat heipaal op cabine valt in Breukelen

15:10 Bij werkzaamheden aan de Merwedeweg in Breukelen is de bestuurder van een graafmachine overleden toen een stalen heibuis op zijn cabine viel. Inmiddels is het lichaam van de overleden man uit de cabine van de graafmachine gehaald en is het onderzoek naar de mogelijke toedracht afgerond. Het gebied is weer vrijgegeven.