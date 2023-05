Scooterrijder geeft helm aan zijn date en krijgt voor deze ‘nobele daad’ een bekeuring

Houten wil meepraten over 220 asielzoe­kers in Nieuwegein: ‘Mogelijk grote impact op onze inwoners’

Politieke partijen in Houten plaatsen hun vraagtekens bij het plan 220 asielzoekers te gaan huisvesten bij restaurant Hajé aan de A27 bij Nieuwegein. Van integratie op een zo afgelegen plek zal slechts moeizaam sprake kunnen zijn en bovendien zijn er nauwelijks voorzieningen voorhanden. Het idee zorgt voor grote onrust in met name het Houtense dorpje Tull en ‘t Waal.