Scooterrijder gewond bij botsing met auto in Veenendaal

Griendwer­kers Lex en Rudygaard over hun ambacht: ‘Ben ooit uitgeno­digd op landgoed van prins Charles’

Op landgoed Sandenburg in Langbroek wordt het oude ambacht van griendwerker nieuw leven ingeblazen. Lex Roeleveld uit Maarn en Rudyaard Regout uit Wijk bij Duurstede moedigen iedereen aan hazelaarhout te gebruiken in zijn moestuin in plaats van geïmporteerde bamboestokken.

17:00