Scooterrijder gewond na botsing met auto in Houten

Julianaweg is de ‘Bi­bli­o­theek­s­traat’ van Utrecht met 446 leden

21:46 Op de kop af 125 jaar bestaat Bibliotheek Utrecht dit jaar. Begonnen in 1892 in gebouw Concordia in de Loeff Berchmakerstraat en over anderhalf jaar in het oude postkantoor aan de Neude.