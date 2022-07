Scooterrijder kijkt te diep in het glaasje en rijdt met 10 keer (!) te veel alcohol in zijn lichaam

Na 150 jaar is het gekruld sikkelmos weer terug en dat is goed nieuws: ‘Het is superbij­zon­der’

Je hebt er amper door dat je middenin de Randstad staat; zo rustig is het er. Het veengebied bij Tienhoven vormt zelfs op Europees niveau unieke natuur en recent is er een zeldzame mossoort ontdekt. Na meer dan 150 jaar is het gekruld sikkelmos terug.

28 juli