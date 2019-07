Scooterrijder negeert stoptekens en rijdt in op Skate Parade: één gewonde

Video Houtenaren over dodelijke schietpar­tij: ‘Tast je gevoel van veiligheid aan’

5 juli Op Het Rond in Houten staat Thijs Varkevisser te wachten tot hij aan de beurt is. Hij wil even met wijkagent Michael Jong in gesprek over de dodelijke schietpartij die gisteravond plaatsvond op een parkeerplaats in het centrum van Houten.