Sebastian (25) balanceert enorm op z'n gemak boven de Oudegracht

Zijn koord, een zogeheten slack-line (een slap koord) van enkele centimeters breed, loopt van de Maartensbrug schuin de gracht over. Gumchung wandelt wat heen en weer, steekt z’n handen in z’n zakken, schommelt een beetje op het touw en drentelt dan weer terug richting brugleuning. Hij krijgt applaus en bewondering. ,,Ik zou dit nog geen twee seconden volhouden’’, zegt iemand in het publiek. Gumchung komt uit de Amerikaanse staat Californië, is al jaren op reis en verdient sinds een jaar of drie z’n geld als straatartiest. Zijn act: boven het water balanceren (en soms tussen gebouwen). Hij is nu een paar dagen in Utrecht. En dat bevalt hem een stuk beter dan bijvoorbeeld Amsterdam. ,,Daar kreeg ik steeds boetes en stonden dronken mensen aan mijn slack-line te rukken.’’

Verbluffend

Nee, dan Utrecht. Hij kreeg zowaar een vergunning van het gemeentebestuur en de mensen zijn aardig en gul. ,,Utrecht is the best I even found’’, klinkt het. Het gemak waarmee hij over het koord wandelt is verbluffend. Valt hij nooit in het water? ,,Nee. Ik ben in de afgelopen drie jaar acht keer gevallen, maar ik kon me steeds vastgrijpen aan het koord. Dus nat werd ik niet.’’