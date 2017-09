'Ik geniet elke dag van vrij­wil­li­gers­werk bij het NFF'

18:20 Op de Neude springen twee dingen deze week meteen in het oog: het reusachtige Gouden Kalf en de grote hoeveelheid mensen met een logo van het Nederlands Film Festival op hun shirt of vest. Dat is ook niet zo gek, want het festival heeft de hulp van maar liefst 330 vrijwilligers ingeroepen.