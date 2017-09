Informatieavond over zwanensterfte stuit op verzet bij Nieuwegeiners: 'Na 2,5 maand?'

13:12 Omwonenden van een vijver in de Nieuwegeinse wijk Batau-Noord zien niets in een bewonersavond volgende week donderdag over de vogelsterfte in hun wijk. De gemeente nodigde bewoners uit om erover te praten, maar zij willen vooral actie zien.