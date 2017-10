Seniorenpartij VSP Nieuwegein doet in oude samenstelling gooi naar zetels

De drie raadsleden die nu namens de VSP in de Nieuwegeinse raad zitten, doen in maart 2018 nogmaals een gooi naar een zetel. Herman Troost, al 18 jaar actief voor de partij, blijft daarbij lijsttrekker, met Ton de Mol en Herman van Wiggen als nummers twee en drie. Want hoewel Troost trots is op Nieuwegein, 'valt er de komende jaren op velerlei gebied nog heel veel te doen'.

Rollebollend

Waar de VSP van Nijmegen samengaat met ouderenpartij 50Plus, was dat voor de Nieuwegeiners nu nog geen optie. ,,We hebben er wel over nagedacht, maar eerst maar eens zien of ze daar de vrede kunnen bewaren", zegt Troost daarover, met in zijn achterhoofd beelden van vroeger toen ouderenpartijen in de Tweede Kamer rollebollend over straat gingen. ,,50Plus heeft al een paar keer de krant gehaald met ruzies en onjuistheden. Dan is de interesse wat minder."