Serene rust op Utrecht CS, maar een enkeling laat zich verrassen door staking: ‘Morgen opnieuw proberen’

Franz-Josef Schmitt trekt een bedremmeld gezicht als in de grotendeels lege stationshal van Utrecht-CS het bericht op de borden verschijnt: ook de internationale trein van 08.08 uur naar Bazel rijdt vandaag niet, net als zo’n beetje alle treinen in het hele land deze dag in de remise blijven staan. Utrecht plat, dan het hele land plat, daar lopen hij en zijn vrouw Marga nu tegenaan. ,,Had ik mijn rijbewijs maar niet thuisgelaten’’, zegt Schmitt. ,,Dan hadden we tenminste nog een auto kunnen huren.’’