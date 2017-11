SGP in Houten introduceert de lokale 'Facebook-raadpleging'

Al te happig op het houden van referenda is de SGP over het algemeen niet, maar de fractie in de gemeenteraad van Houten houdt wel van een toefje bestuurlijke vernieuwing: de partij zette vier hartenwensen in de Houten-groep op Facebook, en riep iedereen (ruim 10.000 leden) op de belangrijkste aan te vinken.

Niet zomaar. Want komende dinsdag vergadert de lokale politiek over de begroting voor het volgende jaar. Hoe staat het huishoudboekje ervoor? Burgemeester en wethouders hebben de meeste rekensommetjes al gemaakt, maar onder de streep blijft er een ton beschikbaar aan vrije ruimte waarover de politieke partijen frank en vrij met elkaar in debat mogen gaan: waar moet het aan worden besteed?

Roept u maar. Uit de Facebook-raadpleging van de SGP blijkt dat eenzaamheid onder ouderen op nummer één staat. Niet geheel toevallig één van de hartenkreten die de SGP het afgelopen jaar al meerdere malen heeft geslaakt. Omdat Facebook het wil, klaarblijkelijk, zet de SGP hierop haar politieke kaarten in het begrotingsdebat.

Vragen aan fractievoorzitter Wouter van den Berg:

Heeft hiermee het begrip 'lokale-Facebookdemocratie' zijn intrede gedaan in Houten?

,,Haha, als je het zo wilt noemen... We maken hier alleen gebruik van de moderne communicatiemiddelen die ons ter beschikking staan. Het is een manier om vorm te geven aan participatie van burgers; we bereiken op deze manier veel meer mensen dan via alleen onze traditionele achterban. Waarom zou je het dan niet zo doen?’’

Men zegt dat op Facebook de onderbuik van de samenleving spreekt. Moet die de SGP vertellen wat te doen?

,,Nou, we hebben natuurlijk wel vier punten uit ons eigen partijprogramma op het wensenlijstje gezet. Daarin kon men een rangorde aanbrengen. Dat hebben bijna 500 mensen gedaan. We blijven wel dicht bij onze eigen opvattingen. Ik had trouwens zelf een ander punt op één gedacht, maar goed: het wordt dus het aanpakken van de eenzaamheid. Een groot thema, dat blijkt maar weer eens uit zo’n peiling. Dat kan nooit een verkeerde conclusie zijn.’’

Vroeger had je de fractievergadering om knopen door te hakken, tegenwoordig Facebook?

,,Zie het als extra input, en overigens: ook voor de drie andere voorstellen zullen we ons hard maken.’’

Eén daarvan is 'heropenen van het buitenbad in Houten'. Toevallig ook deze week, maakte wethouder Kees van Dalen (CDA) bekend dat de onderhandelingen hierover eindelijk hun vruchten afwerpen. Het bad gaat weer open.