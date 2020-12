Shannon (27) is de beste tattoo-artiest van de wereld: ‘Onwerkelijk’

Shannon (27) hoort bij de beste tat­too-artiesten van de wereld

8 december Shannon Romijn (27) is genomineerd voor de titel Best Tattoo Artist of the World 2020. De Nieuwegeinse is gespecialiseerd in mini-portretten en heeft de afgelopen jaren al heel wat prijzen gewonnen. Als enige Nederlandse hoort ze nu bij de beste twaalf tatoeëerders van de wereld.