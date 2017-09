Sharon (17) rent Singelloop voor zieke vriendin Irini

Vanaf haar geboorte heeft Irini Dialektopoulos (17) al hartproblemen. Zo’n vier à vijf keer per dag slaat haar hart over en houdt er dan voor vijf seconden mee op. ,,Dat is een hele gevaarlijke situatie en dokters weten niet meer wat ze moeten doen”, zegt Sharon. Een harttransplantatie heeft geen nut. Het probleem zit namelijk niet in het hart zelf, maar in de zenuwen die het hart aansturen. Irini is al twee keer geopereerd, maar dat heeft niet geholpen. ,,Medici van over de hele wereld zijn al met elkaar in conclaaf gegaan over haar ziekte, maar niemand kan helpen.”